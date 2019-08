Exclusief voor abonnees "Ik train om WK te winnen" Van der Poel 01 augustus 2019

Mathieu van der Poel trekt naar het WK op de weg in Yorkshire om te winnen. De kersvers Europees mountainbikekampioen vertelde dat op het dernycriterium in Antwerpen aan VTM. "Ik train er in elk geval voor om te winnen. Het parcours moet me liggen. Het is gelijkaardig aan dat van een klassieker." Zijn concurrent in het veld moet Van der Poel in Yorkshire niet vrezen. "Wat Wout van Aert deed in de Tour was heel sterk. Heel jammer dat hij zo de Tour moest verlaten, met die val." Zelf maakt hij van de Ronde van Frankrijk voorlopig geen doel. MVDP mikt op olympisch mountainbikegoud in Tokio. "Natuurlijk wil je de Tour als renner eens meegemaakt hebben, maar het zal nog niet voor volgend jaar zijn. Eerder voor het jaar nadien." (DMM)

