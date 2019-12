Exclusief voor abonnees "Ik sta te trillen op mijn benen" Evenepoel jongste Kristallen Fiets ooit 05 december 2019

00u00 0

Op de rode loper moest hij de spots nog delen met zijn ravissante vriendin, maar later op de avond was alle aandacht voor Remco Evenepoel. Het 19-jarige wielerfenomeen heeft zich tot jongste Kristallen Fiets ooit gekroond - een trofee die hij kreeg uit handen van Eddy Merckx (74). Evenepoel haalde het voor Philippe Gilbert en Wout van Aert. Hij dankt zijn overwinning aan een indrukwekkend debuutjaar, waarin hij onder meer de Clásica San Sebastián, de Ronde van België en het Europees kampioenschap tijdrijden won. "Ik sta te trillen op mijn benen. Dit had ik echt niet verwacht."

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 17 uren 10 minuten 33 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode