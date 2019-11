Exclusief voor abonnees "Ik sta óveral vermeld" GARAGE DEFRANCQ SPONSORT AL JAREN TEMPO OVERIJSE 04 november 2019

Al 19 jaar sponsort Luc Defrancq van de gelijknamige garage in het Vlaams-Brabantse Overijse de lokale voetbalclub. In ruil krijgt hij van Tempo Overijse (derde amateurklasse) exact wat sponsors volgens de KU Leuven mogen verwachten. "Het zorgt voor naambekendheid in het dorp", aldus Luc, die niet wil zeggen hoeveel hij jaarlijks geeft aan de club. "De naam van mijn bedrijf staat op drie plaatsen langs het veld én op de shirts van alle jeugdploegen - toch 25 à 26. Daarnaast wordt de garage vermeld op de site van de club en in het complex van de jeugd."

