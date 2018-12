"Ik speel al sinds m'n derde" Nathan Rogge (13) uit Gent 18 december 2018

00u00 0

"Elke sportieveling kan wel een beetje voetballen. Een bal bewegen met een stick is veel uitdagender", zegt Nathan, speler bij Gantoise. "Ik hockey al sinds m'n derde. Tennis en voetbal heb ik ook een tijd gedaan, maar op den duur moest ik kiezen." En dan was de knoop snel doorgehakt. "Ik denk dat hockey één van de sporten is waar je het meeste respect voelt tussen de spelers. Er wordt ook erg fair gespeeld. We zijn allemaal goeie vrienden - ook met spelers van andere ploegen." (ND)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN