"Ik schilderde elke dag mijn borsten als oefening" Dochter van Anne De Baetzelier stelt schilderijen tentoon 08 maart 2019

00u00 0

Ellen Marie, de 24-jarige dochter van Anne De Baetzelier (54), woont normaal in Spanje, maar is nu even terug in België om haar eerste grote tentoonstelling te openen. "Ellen heeft beslist om van kunst haar leven te maken", zegt haar trotse moeder. "Ik vind haar schilderijen heel sterk. We zijn net vanuit Barcelona met onze camionette naar hier gereden om haar werken over te brengen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN