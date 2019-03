"Ik reed dronken weg omdat mijn lief te veel met ander danste" 19 maart 2019

00u00 0

Ja, ze was dronken in haar wagen gestapt na een trouwfeest, maar dat had een reden, betoogde een vrouw uit Diksmuide gisteren voor de politierechter. Eigenlijk had haar vriend chauffeur moeten zijn, maar die had "te veel met een andere vrouw gedanst". "Daarom reed ik zelf weg." De vrouw, een verpleegkundige, reed echter in dezelfde straat al tegen een middengeleider, boompje en paal. Daarop belde ze vrienden om haar op te pikken, nog voor de politie arriveerde, en pleegde dus vluchtmisdrijf. Opvallend: de vrouw rijdt ook met de mugwagen. Daarom kreeg ze geen alcoholslot opgelegd. Ze moet wel 2.000 euro boete betalen, kreeg 16 uren rijverbod en een verplichte verkeerscursus. (JHM)