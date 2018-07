"Ik reed amper 10 per uur" Vanendert geeft ziek op 28 juli 2018

00u00 0

Lotto-Soudal blijft nog met drie renners over in de Tour. Jelle Vanendert (33) was gisteren de vijfde opgever. De Limburger bleek sinds donderdag te sukkelen met de maag en darmen. Voedsel opnemen lukte nog amper en daardoor begon hij verzwakt aan de rit. Hij was de eerste geloste van de dag. "Als je in die omstandigheden en in die warmte zo'n monsteretappe moet rijden, weet je dat het link wordt", zei Vanendert. "Zodra het bergop ging, moest ik passen. Ik reed amper 10 kilometer per uur, heb drie uur alleen gereden en zag mijn achterstand toenemen. Wanneer je dan de beslissing neemt om te stoppen? Na de afdaling van de Tourmalet, toen de situatie uitzichtloos was. Deze Tour is niet geworden wat ik ervan gehoopt had." Thomas De Gendt, Jasper De Buyst en Thomas Marczynski zijn de laatste overgebleven renners. "Het heeft veel met tegenslag te maken, maar wij kunnen niet van een geslaagde Tour spreken", zei ploegleider Herman Frison. "Het is een heel moeilijke Tour. Het is lang geleden dat we dit hebben meegemaakt, maar het komt hard aan." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN