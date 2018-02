"Ik móet Wellens niet lossen, ik ben altijd sneller in de sprint" 24 februari 2018

00u00 0

"Als Van Avermaet gaat, zal ik het de eerste tien meter misschien moeilijk hebben. Maar het lijkt me sterk dat hij mij los uit het wiel zou rijden." Was donderdag getekend: Tim Wellens. Bravoure te koop, de kopman van Lotto-Soudal. Smullen van zo'n quote. Maar Van Avermaet had gisteren, op zíjn persconferentie in Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem, de gepaste repliek klaar. "Wellens is een enorm talent. En één van de favorieten in de Omloop, zeker in dit koude weer, dat hem heel goed ligt. Het klopt dat ik hem misschien niet zal losrijden. Maar dat hoeft ook niet per se. Aan de streep ben ik sneller. Ik kan het ook in de sprint klaren." (JDK)