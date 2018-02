"Ik moet toch op mijn werk geraken?" 144 km/u, maar Michel Van den Brande wil geen rijverbod 23 februari 2018

Die 300 euro boete die hij gisteren opliep in de politierechtbank, daar had de flamboyante ondernemer Michel Van den Brande geen problemen mee. Maar het rijverbod van drie maanden, dat hij kreeg omdat hij met 144 km/u geflitst werd op een baan in Aalter waar door wegenwerken slechts 90 km/u was toegestaan, dat mag wat minder, vindt hij. "Ik heb mijn auto nodig om werven te bezoeken en ik rijd dagelijks van Blankenberge naar het bedrijf in Temse", zegt de stellingbouwer. Dus ging hij in beroep, om een korter rijverbod te vragen. "Daar ter plaatse zijn helemaal geen werken te zien, ik dacht dat ik 120 mocht rijden." Maar omdat Van den Brande volgens het parket in staat van wettelijke herhaling verkeert, moet de rechtbank in principe minstens drie maanden rijverbod opleggen. Op 8 maart valt het vonnis. (WSG)

