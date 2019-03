"Ik moet ruimte maken voor Verschaeren" Gerkens 11 maart 2019

00u00 0

"Nu kunnen we bevrijd de tien finales van PO 1 aanpakken", zei Pieter Gerkens meteen na de match. "We wisten dat we het niet cadeau zouden krijgen. Kortrijk heeft een goede ploeg en voetbalde sterk de voorbije weken. We begonnen goed en hadden de eerste helft controle, met veel druk vooruit. Na de rust kropen we opnieuw te veel achteruit en zag je toch weer twijfel in de ploeg sluipen. Maar nu we in PO 1 zitten, zullen we met meer vertrouwen voetballen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN