"Ik moet Kalinic nog feliciteren" Bolat na Gouden Schoen-ontgoocheling 21 januari 2019

Op het Gala van de Gouden Schoen vorige woensdag verliet Sinan Bolat nog ontstemd de zaal nadat hij niet als Doelman van het Jaar was verkozen. Na het duel op Zulte Waregem leek die ontgoocheling verteerd. "Ik ben dertig jaar. Dat is al vergeten. Natuurlijk is het ontgoochelend als je als een van de topkandidaten niet wint. Maar ik wil hierbij Kalinic alsnog feliciteren, dat heb ik op de verkiezing niet kunnen doen."

