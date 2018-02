"Ik moet in therapie" Laura Lynn kan dood van haar vader niet verwerken 26 februari 2018

00u00 0

Laura Lynn (41) heeft het nog steeds ontzettend moeilijk om het overlijden van haar vader, nu bijna vier jaar geleden, te verwerken. In 'De bende van Annemie' op Radio 1 vertelde ze dat ze overweegt om de professionele hulp van een psycholoog in te schakelen. "Mijn papa was pas 59 toen hij stierf. In amper zeven weken tijd was hij er niet meer. Ik heb geen afscheid kunnen nemen en er is enkel ongeloof en kwaadheid overgebleven", vertelt ze. In die laatste weken is er met geen woord gerept over de dood. "Geen van beiden durfde het onderwerp aan te kaarten. Tot op vandaag kan ik niet vatten dat hij er niet meer is. Men zegt dat verdriet slijt, maar voor mij voelt dat niet zo aan. Als ik over de dood begin na te denken, is mijn dag om zeep. Ik denk dat het niet slecht zou zijn om hulp te zoeken. Mocht iemand mij kunnen helpen om het verlies draaglijker te maken en m'n angst voor de dood onder controle te krijgen, zou dat een pak van mijn hart zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN