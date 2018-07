"Ik moet alle kansen in het leven grijpen. Daarom sta ik hier" 14 juli 2018

Brand overleefd

Het scheelde maar een paar seconden of Jotti Verbruggen (23) uit Oud-Turnhout, Antwerpen, werd gisteren niet voorgesteld als Miss België-kandidate. "Ik heb op het nippertje een woningbrand overleefd. Nu besef ik dat ik alle kansen in het leven moet grijpen. Daarom sta ik hier." In september vorig jaar lag Jotti met haar vriend te slapen toen de droogkast - die niet aanstond - in brand schoot. "Mijn vriend werd wakker van de rookmelder. Het hele huis hing vol rook en het plafond viel al naar beneden. We zijn samen naar buiten kunnen vluchten." Twee dagen na de brand moest Jotti haar diploma Officemanagement in ontvangst nemen. "Ik kon niet gaan, want ik had geen kleding of schoenen meer. Volgens de brandweer is het een wonder dat wij nog levend buiten zijn geraakt. En daar trek ik mij nog dagelijks aan op."

