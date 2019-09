Exclusief voor abonnees "Ik moest wat wennen" ORIGI VERVANGEN IN 56' 07 september 2019

00u00 0

"Sukkelen? Dat is veel gezegd." De spraakverwarring zorgde voor een glimlach bij Divock Origi: toen de pers hem zei dat het 'zoeken' was, verstond hij 'sukkelen'. Nochtans was ook dat tweede woord deels van toepassing op zijn prestatie: supervlot liep het niet in steun van Batshuayi. Al had Origi daar een plausibele verklaring voor. "Ik heb nog nooit op die positie gespeeld", zei hij terecht over zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels sinds december 2016. "Daarom was het even wennen. Ik moet automatismen opbouwen, dat is normaal. Het is ook een hele speciale rol. Je begint als een tien, maar belandt soms ook op de flank en moet van positie wisselen met de wingback. Het is anders dan bij Liverpool ook, ik heb tijd nodig, maar ik wil deze plek absoluut nog invullen, hoor." Dat hij "alles gegeven" had, voegde Origi er nog aan toe. "En dat heeft de coach ook wel gezien." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis