Exclusief voor abonnees "Ik moest goed mijn best doen om Kim te kunnen volgen" Clijsters imponeert Fed Cup-ploeg 05 februari 2020

0

Of Clijsters blij is om bij de Fed Cup-voorbereiding te zijn? Aan de knuffel die Flipkens krijgt, zou je denken van wel. Coaches Hemmes en Van Herck zien dat het goed is.

