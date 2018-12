"Ik moest gewoon alle puzzelstukjes doen passen" Bondscoach Shane McLeod 19 december 2018

Toen Shane McLeod in oktober 2015 overnam van Jeroen Delmee als bondscoach, moest de Nieuw-Zeelander niet met een blanco blad beginnen. Op het cv van de Red Lions stond al zilver op het EK van 2013 en in de World League in 2015. "Als kind keek ik zelf altijd naar het WK. Ik maakte foto's van de trofee en hoe ouder ik werd, hoe dichter ik erbij wilde raken", vertelt hij met een glimlach. "Met de Red Lions zag ik een opportuniteit om die 'nood' in te vullen. Dus toen ik de vraag kreeg hen te coachen, heb ik niet lang geaarzeld. De enige twijfel die ik had, was of ik het wel kon opbrengen om me net zo hard te smijten als de spelers. Als je aan zo'n avontuur begint, weet je namelijk dat je met heel gedreven mensen te maken krijgt. Maar het partnership is geweldig. Ik geef alles, maar de spelers geven minstens net zoveel terug."

