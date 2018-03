"Ik mag toch ook nog rustig liefdesleven hebben?" Wesphael hertrouwt 12 maart 2018

Ex-Ecolo-politicus Bernard Wesphael ( foto) - vrijgesproken voor doodslag op zijn ex Veronique Pirotton - is een drietal maanden geleden hertrouwd met een Vlaamse verpleegster van 33. Het is het derde huwelijk van de 59-jarige Wesphael. Hij verkoos een ceremonie in intieme kring, wegens de commotie bij zijn proces. Hij leerde zijn nieuwe vrouw kennen na zijn vrijlating, zegt hij. Kritiek op zijn nieuwe huwelijk wuift Wesphael weg. "Heb ik, na al wat ik heb meegemaakt, geen recht meer op een rustig, amoureus leven, misschien?", klonk het in de Sudpresse-kranten. (KSN)

