"Ik leef een dag vóór de ploeg" Teammanager Eric Pirenne 19 december 2018

00u00 0

De steeds minzame teammanager Eric Pirenne bouwde een enorme staat van verdienste op bij de Red Lions. Hij was er reeds bij op het EK 2009 in Amsterdam en vormt het centraal aanspreekpunt. "De spelers mogen geen zorgen hebben, timemanagement is voor een manager heel belangrijk", zegt hij. "Alles moet voorbereid zijn, ik leef eigenlijk een dag vóór de ploeg. Er komt inderdaad wel wat bij kijken. Buiten mijn takenpakket rest er alleen tijd om te eten en wat te rusten."

