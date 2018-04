"Ik kreeg het koud" Dupont 7de 05 april 2018

Drie keer stond hij dit jaar op het podium, gisteren pakte Timothy Dupont zijn zevende toptienplaats van het seizoen. De ex-winnaar van Nokere Koerse (2016) hoopte gisteren op een kans. Zeker na de diskwalificatie van Démare en Groenewegen en na de lekke banden van Kittel. "De meeste goede sprinters waren eruit. Ik hoopte op een plaats in de top vijf. Het werd een zevende plaats. Dat is niet slecht in de Scheldeprijs. Het parcours leende zich voor een sprint met een kleine groep. In de velden van Zeeland is er echt gekoerst. Bij het ingaan van de drie plaatselijke ronden in Schoten begon het te regenen. Ik kreeg het echt koud. Om die reden kwam ik niet verder dan de zevende plaats." (MG)