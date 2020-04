Exclusief voor abonnees "Ik kon lang niet geloven dat Alina het was" Winnaar Jolien 27 april 2020

Vrouwen aan de macht in 'De Mol 2020', want harde tante Jolien Derck (25) uit Gent kroonde zich tot winnares. De bankbediende mag met 22.835 euro naar huis, de kleinste groepspot ooit. Niet zozeer dankzij de mol, maar veeleer door het eigenzinnige 'werk' van Bart. "Ik heb heel lang niet willen of kunnen geloven dat Alina de mol was. Maar na elke eliminatie schreef ik alle gestelde vragen en mijn antwoorden op in mijn boekje. Zo kon ik uitrekenen, door alle overlappingen, hoeveel vragen ik op elke kandidaat had ingevuld. Naargelang er kandidaten afvielen, was het snel duidelijk dat ik Alina best heel goed in de gaten hield."

