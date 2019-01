"Ik kon de autocue niet meer lezen" Ex-nieuwsanker Ingrid De Putter (61) verdween in 2005 van het scherm 16 januari 2019

Naar aanleiding van 30 jaar 'VTM Nieuws' blikt voormalig nieuwsanker Ingrid De Putter (61) in 'Story' terug op haar carrière bij de commerciële omroep en haar beslissing om in 2005, na 16 jaar nieuwslezen, in de anonimiteit te verdwijnen. Ingrid startte haar carrière bij de openbare omroep, maar verhuisde in 1989 naar het pas opgerichte VTM. Dat was een hele aanpassing, maar wel een goede, vind ze. "Ik kwam terecht in een heel toffe bende, met allemaal gedreven mensen die net als ik de sprong in het duister waagden. Een ploeg die er echt voor ging en dat ging gepaard met de nodige ambiance." Na 16 jaar stopte ze echter met nieuwslezen en werd ze eindredacteur. Iets waar ze zelf niet over te beslissen had. Een 25-tal jaar geleden kreeg ze een tak in haar gezicht, waardoor het hoornvlies in haar oog beschadigd raakte en nooit volledig genas. "Ik kon geen lenzen verdragen, dus op een bepaald moment kon ik de autocue niet meer lezen. Ik voelde me onzeker en dat kan je je op een nieuwsset niet permitteren." Nu gaat het heel wat beter met Ingrid, die zich liet opereren aan haar ogen. (SS)

