"Ik klungel en m'n kleren zitten onder de melk. Maar wat is het leuk" Josje 15 januari 2019

00u00 0

"Beetje moe, maar voldaan", schreef ex-K3'tje Josje Huisman (32) gisteren bij deze selfie op Instagram. Wat later volgde meer uitleg: "M'n haar zit slordig. Ik heb geen tijd/zin om make-up op te doen. M'n kleren zitten vaak onder spuug/melk. Ik klungel misschien hier en daar. Soms overmand door emoties... Alle clichés over het moeder worden zijn waar, maar jemig, wat is het leuk om een kindje te hebben." Het is de eerste keer dat de zangeres over haar prille moederschap vertelt. Op Kerstmis verwelkomden Josje en haar vriend Cle hun zoontje Kamari. "Ik heb 't gevoel dat ik nooit eerder zo goed in m'n vel zat. Mijn lichaam is anders, maar ik ben er trots op." (KDL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN