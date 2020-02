Exclusief voor abonnees "Ik klaag niet" Van Avermaet (10de) 07 februari 2020

Dat de beklimming naar het weerstation van Cullera te lastig zou zijn voor hem, zei Greg Van Avermaet. Maar dat viel nogal mee. Van Avermaet was tiende, vijf seconden na Pogacar. "Ik moest lossen toen ze aan de sprint begonnen. Eén kilometer minder was ideaal geweest. Ik klaag niet, de vorm is goed." Oliver Naesen kwam op ruime achterstand binnen na een val, maar hij liep geen breuken op. Ploegmakker Tony Gallopin kwam er slechter vanaf met een breukje in de pols. (MG)