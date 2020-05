Exclusief voor abonnees "Ik klaag niet. Iedereen in de familie is nu oké" Axel Merckx beleeft coronacrisis in Canada 20 mei 2020

Morgen, donderdag, is het exact twintig jaar geleden dat Axel Merckx de achtste rit van de Giro op zijn naam schreef, in Prato. Dezer dagen zit hij nog steeds op de fiets, maar dan in Canada met dochter Athina (14). "Zij herstelt goed van haar tumor. Ze krijgt weer wat beweging in die geteisterde knie en zo groeit ook weer de zin in sporten." Axels andere dochter Axana (19) beleeft de lockdown in de VS. En vader Eddy (74), die gezondheidsproblemen had na een val, zit in België met moeder Claudine. "Dagelijks facetimen we wel met mijn ouders", aldus Axel. "Ik klaag niet over de coronacrisis. Iedereen in de familie is nu oké. En laat ons van harte hopen dat we vanaf 1 augustus weer aan koersen toekomen."

