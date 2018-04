"Ik kan niet alle 7.000 kandidaten natrekken" Voorzitter Beke 19 april 2018

"Ik wist niet dat het om een orthodoxe jood ging", zei CD&V-voorzitter Wouter Beke in een reactie over Aron Berger aan 'Villa Politica' en 'VTM Nieuws'. Hoe is dit kunnen gebeuren? Is die man niet goed nagetrokken? "Bij de gemeenteraadsverkiezingen zullen zich 7.000 kandidaten aanmelden", legt Beke uit. "Het is niet aan CD&V nationaal om die allemaal na te trekken. Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen", wijst hij naar Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. "Iedereen zou natuurlijk zeggen dat de voorbije twee dagen anders hadden moeten worden aangepakt. Het waren geen prettige dagen. We hadden dit beheerst moeten aanpakken, er had beheerst gereageerd moeten worden. Anderzijds betekent dit geenszins dat de verkiezingsrace nu al gelopen is."

