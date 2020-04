Exclusief voor abonnees "Ik kan leerlingen niet vastkleven aan een tegel" 24 april 2020

DIRECTRICE

Rose Vanhese (38), Antwerpen

Met een concrete openingsdatum in het vooruitzicht draaien directies overuren om het theoretische plan van de minister in de praktijk te gieten. Rose Vanhese, die als directrice van de Antwerpse lagere school Sint-Lievens zo'n 550 leerlingen onder haar hoede heeft, vatte de koe meteen bij de horens. "Met een team van leraren en een onderwijsinspecteur zijn we aan de slag gegaan met de praktische draaiboeken van het ministerie van Onderwijs." Daar komt een serieuze portie vindingrijkheid en puzzelwerk aan te pas. "De klassen van het eerste, tweede en zesde leerjaar zijn samen goed voor ongeveer 300 leerlingen. Als elk kind 4 vierkante meter plaats nodig heeft, vraagt dat veel organisatorische creativiteit. Momenteel nemen we onze grondplannen erbij om elk lokaal op te meten en elke open ruimte te kunnen benutten."

