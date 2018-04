"Ik jaagde jarenlang op gegevens bij Facebook" Vlaming getuigt 06 april 2018

Dat de gegevens van 60.957 Belgen mogelijk misbruikt zijn door een datalek bij Facebook? Het is maar het topje van de ijsberg, zegt digitaal marketeer Herman Maes. Hij heeft zelf jarenlang geld verdiend door kortingscodes aan de man te brengen bij surfers en verzamelde daarvoor info via Facebook. Maes zag het vriendennetwerk evolueren tot de perfecte advertentiemachine. "Er is geen enkele software die het mogelijk maakt om zo specifiek te 'targetten'. De druk om winst te maken heeft die machine doen doorslaan." (FE)

HLN