"Ik hou van de job, maar mijn lichaam en geest zijn op" 12 mei 2018

00u00 0

Er is één constante in het verhaal van alle verpleegkundigen met wie we de voorbije weken spraken: ze doen hun job met hart en ziel. Zorgen voor een patiënt geeft hen nog steeds voldoening en de solidariteit onder collega's is intens. Voor velen wegen die twee lichtpuntjes echter nauwelijks nog op tegen de frustraties. De sector bulkt van twijfelaars.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN