"Ik hoor vaak dat ik er weinig pak" Penaltyheld Courtois 14 januari 2020

Thibaut Courtois genoot gisteren na van zijn heldenrol in de penaltyreeks die Real zondag de Spaanse Supercup bezorgde tegen Atlético. "Ik weet hoe goed ik ben en wat ik moet doen", zei Courtois zelfbewust in een exclusieve reactie aan VTM Nieuws. "Ik ben nu al drie à vier maanden op een hoog niveau bezig. Voor de penalty's tegen Atlético zeiden Ramos en Isco me dat ik een fantastische match gekeept had en dat ik het moest afmaken in de reeks. Dat is wel mooi."

