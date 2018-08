"Ik hoor gebrul nog steeds" Man die ramp per toeval filmde 16 augustus 2018

Het filmpje van het moment waarop de brug instortte, dat intussen de wereld is rondgegaan, kwam er per toeval: de 29-jarige Davide Di Giorgio wilde zijn ouders gewoon tonen hoe slecht het weer was in Genua. "Oh mio Dio" (Oh mijn God), hoor je hem zeggen. "Het stortregende onophoudelijk", getuigt de informaticus in Italiaanse media. "Toen ik het raam had geopend, gebeurde de ramp voor mijn ogen. Het leek op een film. Ik kon het niet geloven. Het had iets apocalyptisch. Ongelofelijk, op een brug die je elke dag vanuit je kantoor ziet. Mijn geschreeuw trok de aandacht van collega's. Het heeft maar enkele seconden geduurd, maar het gebrul van de instorting hoor ik nog altijd." Omdat het noodnummer bezet was, stuurde Davide zijn video door via WhatsApp en postte hij hem op Facebook. "Misschien kunnen mijn beelden helpen om te begrijpen wat er gebeurd is en waarom", aldus Davide.

