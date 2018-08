"Ik hoef mij niet de mindere te voelen" DYLAN 07 augustus 2018

Derde keer, goede keer. Na twee mislukte pogingen om het EK-minimum te halen op de 400m is het Dylan Borlée in 2018 dan toch gelukt. In Berlijn maakt hij zijn individueel EK-debuut. "Toen ik op het BK de limiet haalde, was dat een ongelooflijke opluchting. Ik heb er zó lang op moeten wachten. Eindelijk sta ik met Kev en Jo op het EK. Wie weet kunnen we met ons drieën naar de finale gaan. En waarom niet? Als je dénkt dat je gaat verliezen, dan gà je verliezen. Ook al is het niet vanzelfsprekend dat drie van de acht finalisten Borlée heten (grinnikt). Ik bekijk het ronde per ronde."

