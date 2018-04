"Ik heb zeker niks tegen Jasper" 09 april 2018

"Ik had de kasseien van Hem net op kop genomen, toen Terpstra demarreerde", deed Van Avermaet het verhaal van de finale. "Het was alle zeilen bijzetten om hem terug te halen. In mijn hoofd heb ik toen beslist dat ik niemand nog zou laten rijden. Dus reageerde ik ook toen Jasper (Stuyven, red.) ging. Meteen daarna wou ik ook op Terpstra reageren, maar mijn benen liepen helemaal vol. Het was dan aan Sep om iets te doen, denk ik. Ik vind het ook spijtig voor Jasper - ik heb zeker niets tegen hem - maar ik wou gewoon sprinten voor de derde plaats. Op die tweede demarrage van Terpstra had ik helaas geen antwoord meer." (BA)