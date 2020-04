Exclusief voor abonnees "Ik heb voor mezelf geen plan B. Ik bereid me voor op de wachtzaal" Stijn Vreven 14 april 2020

00u00 0

20 november 2019. Niet eens vijf maanden geleden. Bij Sporting Lokeren wordt Stijn Vreven voorgesteld als opvolger van de ontslagen Glen De Boeck. Wist hij veel wat er hem te wachten stond. Op Daknam volgde de ene onaangename verrassing na de andere, het niet krijgen van een licentie was niet eens een verrassing. "Het tegendeel was pas opmerkelijk geweest", vertelt hij ons. "Ik heb de voorzitter ondertussen al meer dan een maand niet meer gesproken. Hij had toen 'goed nieuws', een akkoord met een overnemer. Tja... Het minste dat je kan zeggen is dat ik me dit avontuur helemaal anders had voorgesteld. Pas op, ik was er graag, ondanks alles. Ik zag mogelijkheden, het is en blijft een mooie club. Met de juiste visie en structuur is veel mogelijk."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis