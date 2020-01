Exclusief voor abonnees "Ik heb veel aan hem te danken" Frank Vercauteren het jonge veulen dat kon groeien in Robbies schaduw 27 januari 2020

00u00 0

"Ik kan hier niet te veel commentaar op geven, het is te emotioneel voor mij. (krijgt een krop in de keel en vermant zich) Ik had een speciale band met Robbie. Eén die ik nadien in mijn carrière nooit meer gevoeld heb. Kijk, Robbie heeft mij in de beginjaren veel geholpen. Nochtans... (zwijgt even) We spraken niet veel, we zijn nooit samen op café gegaan, maar we waren een geweldig duo. Het was de opdracht van de trainer dat ik een soort waterdrager voor Robbie zou zijn. Dat was goed gezien, want Robbie maakte ook míj beter op die manier."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis