"Ik heb The Rolling Stones gespeeld in een Afghaanse moskee. Dan moest ik wel gaan lopen." Urbanus en Hugo Camps reizen even terug naar de zomer van ‘69

De Krant

.

De zomer van 1969 was een legendarische mix van spektakel, hoop, plezier, verdriet en horror. Vijftig jaar geleden wandelde de eerste man op de maan, namen The Beatles hun laatste plaat op, won Eddy Merckx zijn eerste Tour en vermoordde Charles Manson de hippiedroom die twee jaar eerder tijdens 'the summer of love' begonnen was. In vijf etappes reizen we terug door die tijd, van de hel van Vietnam via Woodstock naar de basiliek van Koekelberg Uw gidsen zijn 'easy riders' Hugo Camps en Urbanus, toen 26 en 20 jaar oud.