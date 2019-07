Exclusief voor abonnees "Ik heb nog steeds hoop. We geven niet op" Vader Théo Hayez 01 juli 2019

De vader van de vermiste Théo Hayez (18) zoekt in Australië met vrijwilligers verder naar zijn zoon. "Ik heb nog steeds hoop. We geven niet op", zegt Laurent Hayez aan RTL TVi. "Zijn moeder en ik hebben altijd gedacht aan een ongeluk of een ontmoeting met de verkeerde personen. Al geloof ik steeds minder in een ongeval. Dat zou toch sporen hebben nagelaten."

