"Ik heb me missproken" Trump keert kar over Rusland 18 juli 2018

Nadat zelfs zijn partijgenoten hem een slappe idioot hadden genoemd omdat hij zijn eigen inlichtingendiensten in hun hemd had gezet bij Poetin, heeft de Amerikaanse president Trump zijn kar volledig gekeerd. Hij accepteert nu de conclusie van onder meer de FBI dat de Russen zich hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Aan de zijde van Poetin zei Trump maandag nog dat hij er niet van overtuigd was dat het Kremlin vuil spel had gespeeld: "I don't see any reason why it would be Russia." Maar zie: Trump zegt nu dat hij zich heeft missproken. "I don't see any reason why it wouldn't be Russia... Ik zie geen reden waarom het de Russen niét zouden zijn", had hij willen zeggen. Een leugentje om bestwil? He would(n't).

HLN

