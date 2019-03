"Ik heb goeie dingen gezien" Broos 11 maart 2019

Hugo Broos kon vrede nemen met de nipte nederlaag in Gent. "We hebben de wet van de sterkste ondergaan, maar dat is helemaal geen schande", aldus Broos. "We kwamen nog eens heel vroeg op achterstand ook, maar de ploeg heeft karakter getoond. We komen langszij met een heel mooi doelpunt, maar dat was de enige kans die we kregen. Als je het al een kans kon noemen. Na de rust kregen we hetzelfde scenario, met een vroege tegengoal. Maar we zijn blijven voetballen, bij momenten ging de bal goed rond. We creëerden te weinig kansen, maar dat was vooral te wijten aan de sterkte van Gent, dat supergemotiveerd was om deze match te winnen. Ik ben een tevreden coach, ook al hebben we verloren. Ik heb goeie dingen gezien, dat is het belangrijkste." (RN)

