"Ik heb God gezien toen ik high was" Paul McCartney 04 september 2018

Hij was de Beatle die, in tegenstelling tot de anderen, er zogezegd het minst appetijt voor had, maar nu heeft Paul McCartney (76) een boekje opengedaan over z'n drugsgebruik. En naar eigen zeggen heeft hij tijdens één van die 'ervaringen' God ontmoet. Dat vertelde hij aan een Britse krant. "Ik heb God gezien, dit wonderbaarlijke en geweldige 'iets', en ik voelde me heel erg klein." Wanneer die ontmoeting plaatsvond, is niet duidelijk, maar het was in de hoogdagen van The Beatles. Het heeft Macca's leven niet grondig veranderd, maar hij gelooft nu wel "dat er iets hogers bestaat". Hij denkt ook dat geliefden "op een mysterieuze wijze na hun dood aanwezig blijven en toezien. Een deel van mij weet dat er geen bewijs voor is, maar een ander deel gelooft daar wel in". Sir Pauls muzikale loopbaan gaat ondertussen gewoon door. Vrijdag komt z'n zeventiende soloplaat 'Egypt Station' uit. (TDS)

HLN