"Ik heb geen mogelijkheden" Dury dringt aan op versterking 01 juli 2019

Klingeling! Twee oefenwedstrijden ver en Francky Dury trekt al aan de bel bij Zulte Waregem. Vier dagen na de nederlaag tegen Sparta Petegem ging Essevee ook onderuit tegen OH Leuven (1-3). "Het is tijd om versterkingen binnen te halen", zuchtte Dury. "Het duurt te lang. Punt. Momenteel heb ik geen mogelijkheden. Vanaf het moment dat ik moest wisselen, zag je dat Leuven meer kwaliteit had dan ons." Zulte Waregem incasseerde de drie tegengoals met een pak beloften tussen de lijnen. Alleen slaagde het er ook voor rust niet in om het verschil te maken tegen de tweedeklasser. Het bewijst dat de fusieclub, naast Cameron Humphreys en Dimitri Oberlin, nog een flinke kwaliteitsinjectie kan gebruiken. Dury: "Welke profielen we nog nodig hebben? Noem er eens één dat we niét nodig hebben. (flauw lachje) We hebben goeie keepers en rechtsbacks, maar op de overige posities mag er nog wat bijkomen." Duidelijk liever vandaag dan morgen voor Dury. Nochtans zei de coach eind vorig seizoen dat er tijd was tot augustus om een ploeg te bouwen. "Maar over vier weken start de competitie.

