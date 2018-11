"Ik heb geen agressieprobleem" Man die dochtertje op de grond gooide en zoontje doodde: 17 november 2018

De man die vorig weekend zijn dochtertje van drie maanden op de grond gooide omdat ze aan het huilen was, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. Het meisje ligt op de afdeling intensieve zorgen. Haar toestand is stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. V. kreeg in 2011 nog negen jaar cel omdat hij zijn zoontje van zes maanden had doodgeslagen. Reden: het kind huilde terwijl hij aan het gamen was. Deze keer is hij in verdenking gesteld voor poging tot moord. Naast de feiten tegenover zijn zeer jonge kinderen blijkt de man geen andere vermeldingen op zijn strafblad te hebben. Gerechtspsychiaters zullen hem grondig onderzoeken. "Hij heeft toegegeven dat hij een probleem heeft, dat behandeld moet worden", aldus zijn advocaten. "Hij noemt het zelf geen agressieprobleem - wat dan wel het probleem is, is niet duidelijk." (WHW)

