Na Dimitrov, Coric en Troicki blijkt ook Novak Djokovic (33) slachtoffer van het coronavirus. Een gevolg van het totale gebrek aan maatregelen op de door de Servische nummer één zelf georganiseerde Adria Tour. Deze exhibitietoernooitjes doorheen de Balkan werden ondertussen officieel geannuleerd. "Ik heb extreem veel spijt van elke besmetting en hoop dat ik niemands gezondheidstoestand heb bemoeilijkt", schreef Djokovic gisteren in een statement. Samen met zijn vrouw, die ook positief testte, gaat hij nu veertien dagen in zelf-isolatie. Dominic Thiem, die deelnam aan de etappe in het Kroatische Zadar, doet dat vooralsnog niet. Hij is ondertussen in een resem andere toernooien aan de slag, waaronder de Ultimate Tennis Showdown. Daar werd de Oostenrijker al drie keer (negatief) getest en speelt hij zaterdag tegen David Goffin. (FDW)

