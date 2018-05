"Ik heb ertegen gevochten. De liefde vinden paste niet, vond ik" HALF JAAR GELEDEN VERLOOR ZE HAAR ZUS BIJ TERREUR IN NEW YORK NU IS JUSTINE (25) STILAAN WEER GELUKKIG BIJ BURGEMEESTER Sven Spoormakers en Bieke Cornillie

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Justine Decadt (25) overleefde zes maanden geleden de terreuraanslag in New York. Haar zus Ann-Laure (31) niet. "Ik ben nog altijd kwaad en verdrietig. Ik kan ook lachen en gelukkig zijn, maar áltijd is er het schuldgevoel: mijn zus kan dat niet meer, lachen en gelukkig zijn." En dat wringt, vooral omdat Justine nu een relatie heeft - met de burgemeester die haar familie in de donkerste dagen hielp orde in de chaos te scheppen.

Op dinsdag 31 oktober, exact vijf minuten over drie 's namiddags, stuurde Sayfullo Saipov (29) zijn gehuurde pick up-truck het voet- en fietspad langs de West Side Highway in New York op. Saipov was zeven jaar eerder uit Oezbekistan naar de VS geëmigreerd, maar was - zo zou burgemeester Bill Di Blasio later verklaren - in de ban geraakt van terreurorganisatie Islamitische Staat. In volle vaart reed hij groepjes wandelende en fietsende mensen aan, die genoten van het zicht op Manhattan en de Hudsonrivier. Bij zijn raid verloren acht mensen het leven. Onder hen één Vlaamse vrouw: Ann-Laure Decadt (31) uit Staden, getrouwd en moeder van twee kleine kinderen. Ze was op citytrip in The Big Apple met haar moeder Lieve en haar zussen Friedel (30) en Justine. "Mama fietste als eerste, dan kwam ik en Ann-Laure en Friedel reden achter ons", vertelt Justine. "We waren wat aan het babbelen over hoe schoon het allemaal was en toen hoorde ik een geluid achter ons. Een seconde later lag ik in de struiken. Daarna zag ik Ann-Laure liggen. Ik wist meteen: dit is erg, héél erg. Maar er was nog hoop. Achteraf hebben we wel gehoord dat ze het niet had overleefd, zelfs als er metéén een arts bij haar was geweest."

Bang voor knallen

We zijn nu een half jaar later. Het verdriet is nog lang niet gesleten - gesteld dat het dat ooit zal doen. "Mensen zeggen mij soms: 'Amai, wat jij in New York hebt meegemaakt, dat moet nogal iets geweest zijn.' Dat klopt niet: het ís iets. Het is niet voorbij, hé. Het beeld van je eigen zus, levenloos op straat in New York: dat vergeet je nooit meer", zegt Justine. Terwijl ze praat over die vreselijke dinsdag in oktober zit ze thuis in Staden in de zetel, de knieën onder zich getrokken. In haar handen houdt ze een koffiekopje vast, dat onophoudelijk trilt wanneer ze vertelt over haar messcherpe herinneringen. Het trillen verraadt het verdriet, de woede en de angst die ze diep vanbinnen nog altijd voelt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN