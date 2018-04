"Ik heb er geen uitleg voor" Diaby 'Mister play-off 1' 28 april 2018

Abdoulay Diaby leeft van de grote momenten. Telkens wanneer het er voor Club écht om gaat, is de Malinees op de afspraak. Dat was met vier goals en twee assists zo in de play-offs in het kampioenenjaar, terwijl Diaby ook nu goed op weg is om een cruciale rol op te eisen in de nieuwe nakende titel. Gisteren lukte hij zijn tweede assist, terwijl hij ook al drie keer scoorde. "Dat is moeilijk uit te leggen", lacht hij. "Er is eigenlijk geen uitleg voor. Nu is het money time en dan moet je als spits belangrijk zijn. Voorlopig lukt dat en daar ben ik heel blij mee."

