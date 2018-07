"Ik heb de perfecte echtgenoot.. Maar vrijen doe ik met mijn ex" VERBODEN LIEFDES | Marianne gaat al twee jaar vreemd met haar eerste echtgenoot Annick Grobben

23 juli 2018

00u00 24 De Krant Als er iemand weet hoe grillig het pad van de liefde kan lopen, dan Marianne (47) wel. Ze gaat vreemd met haar ex-man, de vader van haar kinderen. Niet dat ze het zelf snapt. Want ze heeft de perfecte echtgenoot in huis. De man die haar alles geeft waarin haar ex schromelijk tekortschoot. "En toch blijkt mijn ex mijn grote liefde te zijn", zegt ze. "Hij doet me leven en beven. Ik rij zonder slipje naar hem, om sexy te zijn. En ik rij met een grote onderbroek terug naar mijn echtgenoot thuis, om daar vooral niks uit te lokken."

Menig gescheiden vrouw zou jaloers zijn op het lot dat Marianne - een verpleegster - getrokken heeft. Na haar niet al te gelukkige huwelijk met Eddy (52) - nogal lui van aanleg - vindt ze een man die haar wel geeft wat ze nodig heeft. Chris (47) helpt wél mee in het huishouden, rijdt het gras af en houdt er twéé jobs op na zodat ze goed vooruit kunnen in het leven. Chris is ook als een bovenste beste vader voor haar kinderen die ze met Eddy heeft. Haar ouders zijn in de wolken met een schoonzoon als Chris. Ze hadden altijd voorspeld dat het met die onverantwoordelijke teddybeer van een Eddy niks zou worden. Zelfs op haar trouwdag zeiden ze: "Kind, ben je wel zeker? Want over tien jaar sta je hier terug." En ze kregen dus helaas gelijk. Mochten ze weten dat hun dochter nu al twee jaar vreemdgaat met Eddy, ze zouden haar bij wijze van spreken op staande voet onterven.

NIET BIJ TE STUREN

MARIANNE: "Ik ben op mijn 21ste met Eddy getrouwd, na zes jaar verkering, omdat ik wist: hij zal er altijd zijn voor mij. Eddy - brede borstkas - gaf me een heel beschermd gevoel. Hij was het type dat op festivals voor mij uit liep met zijn handen naar achteren, zodat niemand mij kon raken. Ik was verliefd, maar had - toen - niet het gevoel dat hij de man van mijn leven was. Want ik wist dat Eddy niet al te ver vooruit keek in het leven. Ik wel. Ik droomde van een huis, stabiliteit en kansen voor mijn toekomstige kinderen. Maar ik wist dat Eddy door een vuur zou gaan voor mij en dacht: 'Ik zal hem wel bijsturen.'"

"Al gauw ontdekte ik dat een man als Eddy niet bij te sturen valt. Behalve zijn job in de bouw deed hij namelijk niks. Kwam ik thuis van mijn werk, dan lag hij in de zetel al tv te kijken. Ik moest dan nog de kinderen van de opvang halen, koken, afwassen, stofzuigen, de kinderen in bad zetten. Als ik vroeg om te helpen, was het altijd: 'Seffes.' Ook het vele werk aan ons huis kwam op mij neer. Het is dikwijls gebeurd dat ik nog tot middernacht laminaat aan het leggen was of kamers zat te behangen. De vuilniszakken buitenzetten? Eddy raakte niet verder dan de garage. Het gras afrijden? Dat kwam zijn pa doen. Eddy vond dat ik mij druk maakte om niks. 'Er moet toch niet elke dag worden gestofzuigd?' 'Geen goesting om te koken? Dan gaan we toch gewoon iets halen?' Zo bezag hij het."

"Ook seksueel ging het bergaf tussen ons. Nadat de twee kinderen er waren, was seks sowieso geen prioriteit meer voor mij. Ik geef toe dat ik was veranderd in een moederke. Maar mijn goesting verdween ook omdat ik mijn respect voor Eddy aan het verliezen was. Het eerste wat bij mij wegebt wanneer ik mij niet goed voel, is de zin in seks. Ik had voorheen altijd graag en heftig met Eddy gevrijd, maar op den duur ging het zover dat ik hem seks gaf om dingen van hem gedaan te krijgen. Wanneer ik bijvoorbeeld graag had dat hij naar de bakker ging, dook ik met hem onder de lakens om hem dan een paar uur later te vragen: 'Ga jij naar de bakker?' Ik wist dat hij dan zou gaan. Erg, hé. Maar vooral erg omdat ik tegen mijn zin met hem vrijde en er soms letterlijk als een dode plank bij lag."

