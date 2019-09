Exclusief voor abonnees "Ik heb bij Juventus gespeeld, hé" Scorende Diagne blijft cool 30 september 2019

00u00 0

't Waren niet de moeilijkste goals in zijn carrière, wél stond hij twee keer op de goede plek. Mbaye Diagne, die eerst in de rebound en vervolgens op aangeven van Ruud Vormer twee keer van dichtbij raak trof, zijn eerste goals voor Club: "Natuurlijk doet dat deugd, zeker wanneer het al eventjes geleden is. We werken elke dag hard, vandaag hebben we dat op het veld getoond." Diagne kon bij zijn eerste basisplaats in Francs Borains niet overtuigen, maar zaterdag was hij als invaller wel bij de pinken: "Dinsdag wordt een speciale match in Madrid, maar onder de indruk zal ik niet zijn. Ik heb bij Juventus gespeeld, hé. (lacht) Neen, een shirtje ruilen hoeft niet voor mij. Scoren in Madrid? Waarom niet? Het kan zomaar, zeker als je ziet dat ze in Parijs zwaar verloren hebben." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis