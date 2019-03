"Ik had schouderklop verwacht omdat ik broer wou weghalen uit Syrië, maar ik krijg straf" 23 maart 2019

00u00 0

Aziz H. (49) uit Mortsel en Monir S. (44) uit Antwerpen zijn gisteren bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete, omdat ze zich in Syrië bij terreurgroep IS hebben aangesloten. Ook Mustapha H. (47) uit Borsbeek, de broer van Aziz, kreeg een straf: 40 maanden cel met uitstel en 6.000 euro boete. Mustapha was in november 2014 richting Syrië gereisd - volgens hem om Aziz weg te halen bij IS. "Ik had een schouderklop van de rechtbank verwacht omdat ik zo bekommerd was om mijn broer", zei de man op het proces. De rechtbank geloofde hem echter niet. Voor de twee afwezigen Aziz H. en Monir S. beval de rechtbank de onmiddellijke aanhouding. (PLA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen