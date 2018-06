"Ik had het minst gedronken van ons drie" Bestuurster na dodelijk ongeval 04 juni 2018

Een jonge vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een dodelijk ongeval in Luik. Het slachtoffer was samen met twee vriendinnen op de terugweg van een nachtje stappen in de Luikse uitgaansbuurt. "Het voertuig, waarbij zij vooraan naast de bestuurster zat, is gecrasht tegen geparkeerde wagens", aldus de hulpdiensten. "Haar vriendin op de achterbank is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, de bestuurster liep slechts lichtere verwondingen op." De jonge vrouw die achter het stuur zat, verklaarde aan de politie dat zij reed omdat ze "het minst gedronken had". Het rijbewijs van de twintiger werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ze is in verdenking gesteld van onvrijwillige doodslag. (KSN)

