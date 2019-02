"Ik had een varken gewonnen, meneer de rechter" Man botst met 2,7 promille 26 februari 2019

00u00 0

De politierechter in Veurne kan weer een verhaal toevoegen aan het lijstje van 'creatieve uitvluchten'. Deze keer kwam die van David F., die op 15 juli vorig jaar rond middernacht met 2,7 promille tegen een auto botste. Daarbij verwondde hij een vrouw, nadien vluchtte hij weg. "Ik wist dat ik te veel gedronken had", gaf F. toe. "Het zit zo: ik had kort voordien met een tombola een volledig varken gewonnen. Ja, daar kon ik niet veel mee doen. Ik schonk het weg aan een vereniging en uit dankbaarheid werd ik getrakteerd op heel wat drankjes. Daardoor had ik wat te veel wijn op toen ik naar huis reed." Hoewel de rechter even moest lachen, gaf hij F. toch een strenge straf. Het was immers niet zijn eerste overtreding. Hij kreeg 13.600 euro boete, 7.000 euro met uitstel, drie maanden én 45 weekends rijverbod. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN