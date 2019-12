Exclusief voor abonnees "Ik gun hém zege óók" Philippe Gilbert 19 december 2019

"Ook ík zou Degenkolb de zege gunnen in Milaan-Sanremo", kaatst Philippe Gilbert zo veel generositeit van zijn Duitse ploegmaat terug. "Ik geloof nog altijd in John. Bepaalde mensen schrijven hem af, maar... niet vergeten dat hij in januari 2016 voor dood werd opgeraapt. En dat hij dus van ver terugkomt. Hier krijgt hij alle vertrouwen. Hij probeert opnieuw de renner te worden die hij was en daar willen we hem graag bij helpen." Toch stelt Gilbert ook voor zichzelf dat vijfde Monument tot doel. "Ik probeer het. Ook al wordt het niet simpel en zal ik die dag superbenen nodig hebben. En superploegmaats. Want winnen doe je nooit alleen. Altijd 'in team'." Gilberts programma: Ronde van Valencia, Ronde van de Algarve, Omloop, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en dan het volledige Vlaamse voorjaar tot en met de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix is nog een vraagteken. "Áls ik start, schrap ik de Gold Race en de Waalse klassiekers." (JDK)

